Группа мигрантов напала на депутата Госдумы

В Самаре мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, инцидент произошел 18 июля. Как рассказал парламентарий, они с водителем заметили группу мигрантов, которые нападали на прохожих, вооружившись камнями и палками. Депутат попытался остановить хулиганов, но сам был атакован. Ему разбили голову.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о хулиганстве. Участники инцидента задержаны. Решается вопрос о мере пресечения. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt