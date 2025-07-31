Грибы помогут россиянам продлить молодость

Грибы содержат вещество, которое способно замедлять процессы старения и продлевать активное долголетие. О пользе грибов пишет «Газета.Ru» со ссылкой на научного сотрудника Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета.

В грибах, особенно лисичках, белых, подберезовиках и опятах содержится эрготионеин. В организме человека это вещество не вырабатывается, между тем оно является геропротектором, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Хотя грибы и полезны, употреблять их следует с осторожностью. По словам эксперта, у грибов не идеальная усвояемость. В зоне промышленных городов грибы впитывают металлы и разные загрязнения, некоторые также путаются съедобные и ядовитые грибы.

Полезное вещество эрготионеин еще содержится в ягодах и зелени. Поэтому важно кроме грибов включать в меню и овощи с ягодами. А в борьбе со старением кроме правильного питания поможет и физическая активность. © «Петрозаводск говорит»