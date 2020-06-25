Горящий матрас переполошил пожарных в Олонце

В одной из квартир двухэтажного 16-квартирного жилого дома на улице ул. Карла Либкнехта, 44-а, в Олонце возник пожар.

Сообщение о возгорании поступило 24 июня в 21:15, а уже в 21:25 возгорание было ликвидировано.

В операции участвовали восемь олонецких пожарных. Судя по фото, опубликованным в группе «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району», в квартире на втором этаже обгорела часть стены и матрас.