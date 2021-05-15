Гнетова: «Инициатива Шандаловича поможет преодолеть кризис»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова выступила в поддержку инициативы председателя Законодательного собрания республики Элиссана Шандаловича о разработке законодательных инициатив о мерах социальной поддержки северян и преференциях малому бизнесу республики.

«Сегодня наша северная республика начинает оправляться от последствий вызванного коронавирусной инфекцией карантина. Вот почему для меня так актуально и своевременно прозвучала инициатива председателя карельского парламента Элиссана Шандаловича, о необходимости разработки и принятия законодательной инициативы о мерах социальной поддержки жителей Севера и о дополнительных преференциях для субъектов малого бизнеса, которые работают на северных территориях»,

- сказала Гнетова.

«Я полностью поддерживаю инициативу Элиссана Владимировича и готова принять участие в работе над готовящимися законопроектами, которые помогут преодолеть последствия кризиса. Мы должны найти возможность поддержать наших земляков, которым в последний год пришлось очень непросто.

Что касается малого бизнеса, то на мой взгляд, в первую очередь, необходимо обратить внимание на налоговую политику. Налоги должны быть стимулирующими.

Одно из предложений от представителей бизнеса для Элиссана Владимировича - подготовить законодательную инициативу по снижению имущественных налогов для ИП и компаний, работающих на севере.

Уверена, что именно системная работа на территории и на федеральном уровне позволит создать условия для появления новых рабочих мест. Оживление экономики в конечном итоге обеспечит рост доходов жителей нашей республики. А законодательные инициативы о мерах социальной поддержки вернут людям уверенность в завтрашнем дне и позволят найти в лице нашего государства надежную опору для себя и своей семьи.