Еще одно слово признали оскорбительным в России

В Пермском крае суд признал оскорбительным слово «овца». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

По данным источника, местная жительница обратилась в суд с заявлением об оскорблении от другой женщины. Суд первой инстанции в компенсации отказал, не найдя в слове «овца» ничего оскорбительного. Но обиженная россиянка не сдалась и обратилась в Пермский краевой суд.

В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции была проведена лингвистическая экспертиза. Она установила, что в контекст слово «овца» имело негативно-оценочное значение. С ответчицы принудительно взыскали 20 тысяч рублей.

