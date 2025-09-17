Театр в Петрозаводске ждет гостей на день открытых дверей

21 сентября Музыкальный театр Карелии проведет день открытых дверей. Гостей ждет погружение в творческую атмосферу культурного учреждения, различные мастер-классы. Часть мероприятий гости смогут посетить бесплатно, но за некоторые придется заплатить и заранее записаться.

В театре проведут ярмарку театральных билетов, выставку афиш. Театрального костюма.

Народная артистка прочитает сказки для самых маленьких театралов (0+), для тех кто постарше проведут мастер-класс по бутафории, покажут репетицию балета, проведут урок хорового пения и тренинг по актерскому мастерству, также организуют различные лекции (16+). А вечером гости смогут прогуляться по театру, но тут потребуются билеты,