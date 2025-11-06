06 ноября 2025, 07:55
Электричество отключат сегодня в одном из районов Петрозаводска

В Соломенном пройдут плановые работы на электрических сетях
Сегодня в Петрозаводске отключат электричество в Соломенном. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, с 9 часов утра без света останутся жители домов на нескольких улицах района. Электричества не будет до 16 часов.

Причиной неудобств станут плановые работы на централизованных сетях.

Ранее сообщалось о том, что два десятка домов в карельской столице останутся без воды.

