Электричество отключат сегодня в одном из районов Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске отключат электричество в Соломенном. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, с 9 часов утра без света останутся жители домов на нескольких улицах района. Электричества не будет до 16 часов.

Причиной неудобств станут плановые работы на централизованных сетях.

