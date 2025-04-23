Эксперт по страхованию разъяснил основные правила «Белой карты»

Эксперт по страхованию Александр Кудряшов рассказал в телеграм-канале «ПРОавто | Карелия» о новом виде ОСАГО – едином для России и Белоруссии». Новые полисы, названные «Белая карта», уже начали оформляться страховыми организациями.

Эксперт назвал общие условия продукта «Белая карта»:

- Полис «Белая карта» оформляется страхователем (собственником транспортного средства) самостоятельно в Личном кабинете на сайте страховщика в виде электронного документа (отдельного полиса).

- Полис может быть оформлен только при заключении е-ОСАГО (электронное ОСАГО).

- Срок страхования составляет один год и соответствует сроку страхования договора е-ОСАГО, в дополнение к которому оно оформляется.

- Сведения о страхователе, транспортном средстве и периоде использования совпадают с договором е-ОСАГО.

- Перечень лиц, допущенных к управлению, не ограничен.

Цена вопроса:

По легковым транспортным средствам минимальная базовая ставка страхового тарифа (стоимость за год) составит 3400 рублей, а максимальная - 3590 рублей. По грузовым - 7560 рублей, а максимальная - 7980 рублей. Страховщики (страховые компании) будут самостоятельно определять применяемый тариф в пределах минимальной и максимальной базовой ставки. То есть в какой-то страховой компании может стоить дешевле, а в какой-то дороже.

«Получается, что оформлять «Белую карту» выгодно тем, кто более трех раз за год бывает в Белоруссии, так как стоимость «Синей карты» на данный момент 1020 рублей – а это «минималка» на 15 дней»,

- пояснил Александр Кудряшов.

Ранее мы опубликовали список страховых организаций, которые могут оформлять «Белую карту». © «Петрозаводск говорит»