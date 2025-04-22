Две магистрали заасфальтируют в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске начнется асфальтирование двух магистралей на Древлянке. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, утром 22 апреля сотрудники Кондопожского ДРСУ готовят технику к работам в Финском проезде. Сегодня дорожники уложат асфальт на одной полосе, завтра - на другой.

Новый асфальт появится также на улице Новоселов - от Финского проезда до Оборонной улицы. © «Петрозаводск говорит»