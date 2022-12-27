Драмы и семейные кинокартины: что смотрели жители Карелии в 2022 году

Просмотр видеоконтента в этом году стал одним из основных форм досуга россиян. Сравнивая предпочтения жителей Республики Карелия с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом по стране в 2022 году зрители отдавали предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в то время как у жителей Карелии большей популярностью пользовались зарубежные ленты.

Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION жители Карелии отдали криминальной драме со Светлой Ивановой и Аллой Михеевой «Обоюдное согласие» (18+). Второе место кинопросмотра в регионе занимает авантюрная комедия с Петром Скворцовым и Аленой Михайловой в главных ролях «Секреты семейной жизни» (18+). Третье место жители региона отдали драме Олега Маловичко с Антоном Васильевым «Хрустальный» (18+).

В списке самых любимых фильмов 2022 года у жителей Карелии драма «Одна» (12+) о выживании в тайге, комедия о блогере «Непослушник» (12+), супергеройский боевик «Шан-чи и легенда десяти колец» (16+), напряженный боевик с Джерардом Батлером «Пропавшая» (16+) и отечественная спортивная драма с Владимиром Сычевым «Начать сначала» (12+).

Среди зарубежных сериалов в 2022 году в Карелии чаще всего смотрели фэнтези о любви и ненависти сквозь века «История девятихвостого лиса» (16+), эпос о жизни легендарного турецкого правителя «Воскресший Эртугрул» (16+), культовый драматический сериал «Отчаянные домохозяйки» (16+), хитовый турецкий сериал «Постучись в мою дверь» (16+) и французский триллер «Багровые реки» (18+).