Дорожные полицейские будут проверять россиян на алкоголь и наркотики

В существующие правила освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения в скором времени внесут масштабные изменения. Сотрудники Госавтоинспекции получат право проверять всех автомобилистов на наличие соответствующих веществ в организме с помощью бесконтактных детекторов или бумажных тестов для экспресс-анализа слюны, сообщают «Известия».

В МВД подчеркнули, что с их помощью будут проводить не само освидетельствование, а предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами». При этом водители имеют право отказаться от исследований без последствий, заявили «Известиям» в пресс-службе МВД.

Экспресс-тесты помогут «в случае неочевидности наличия» у автомобилистов «характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения», отметили в ведомстве.

Сегодня сотрудники ГИБДД ориентируются на запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

По словам экспертов, проблема с выявлением нетрезвых водителей действительно есть. Но важно не допустить массовых безосновательных проверок.