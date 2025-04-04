Ездить по делам, не вставая с кровати, решил житель Индии

Житель Индии Наваб Шейх прославился в интернете тем, что переделал обычную кровать в полноценное транспортное средство.

Видео, на котором он катается на кровати с четырьмя колесами, двигателем, тормозами и даже боковыми зеркалами, завирусилось в соцсетях.

По словам Наваба, на реализацию этой идеи ушло больше года и около $2400. Зрители пришли в восторг и оживленно комментируют и распространяют это видео. Видимо, на показах и рекламе мужик уже давно окупил все затраты.

Полиция подошла к событию по-своему. Кровать остановили на дороге, задержали и разломали из-за созданной пробки на трассе.