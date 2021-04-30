Доходы россиян в первом квартале 2021 года упали

В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие выводы следуют из данных Росстата, передает «Национальная служба новостей».

В сравнении с четвертым кварталом 2020 года доходы снизились на 26,7%. Расчеты скорректированы на инфляцию, кроме того, в них не учитываются обязательные платежи (налоги, сборы, проценты по кредитам и так далее). Реальные денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года снизились на 2,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года (на 26% к предыдущему кварталу). В среднем на душу населения приходится 32 612 рублей денежных доходов.

В структуре денежных доходов россиян возросла доля оплаты труда, снизилась доля доходов от предпринимательской деятельности, соцвыплат и других денежных поступлений. Доходы от собственности остались на уровне первого квартала 2020 года. (фото provbiz.ru)