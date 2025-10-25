До конца октября зоозащитники прекратят пристраивать черных кошек

Зоозащитники Петрозаводска обращаются к жителям Карелии с важной просьбой: до ночи с 31 октября на 1 ноября черные кошки и котята, к сожалению, могут стать объектом жестокого обращения из-за суеверий, связанных с праздником.

«Друзья, скоро Хэллоуин. В это время особенно уязвимы черные кошки — к сожалению, их могут использовать в жестоких ритуалах. Пожалуйста, не отдавайте черных кошек в новые руки до окончания праздников и не выпускайте их без присмотра на улицу. Берегите своих питомцев!»,

— такую информацию предоставили зоозащитники сообщества «Софи! Поиск домашних животных Петрозаводск».

Они объяснили, что это связано с тем, что черные кошки осенью иногда становятся жертвами психически больных людей, которые используют животных в ритуалах Хэллоуина.

Волонтеры призвали жителей не отдавать в «добрые руки» черных котят вплоть до 31 октября. Такая практика — вынужденная мера для защиты животных.