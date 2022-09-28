До бизнес-форума СберБизнес Live в СЗФО остался один день​

29 сентября в 15:00 Сбер проведет онлайн-форум для предпринимателей на СберБизнес | Live. Спикеры расскажут участникам, как оперативно перестроить бизнес-процессы, адаптироваться и сохранить спокойствие в команде.​

Также ведущие эксперты в области маркетинга, финансов, стратегического менеджмента и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей на примере спортивного комплекса – стадиона «Динамо» и экологичного производства Stairs.​

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, что позволит подключиться из любой удобной точки со всего Северо-Запада.​

Трансляция форума состоится на платформе sberbusiness.live. Начало 29 сентября в 15:00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке. Фото Сбера