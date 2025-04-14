Дни молодого избирателя провели в Карелии

По инициативе ЦИК России, начиная с 2007 года в России традиционно отмечается праздник – День молодого избирателя. Этот день посвящен молодым избирателям (18-35 лет), в том числе голосующим впервые, и будущим избирателям (14-18 лет), и призван подчеркнуть особую роль молодежи в общественно-политической жизни республики и страны.

Для повышения правовой культуры в Карелии ежегодно проводятся мероприятия разных форматов муниципального, республиканского и федерального уровней.

В феврале-марте во всех районах республики проходят мероприятия по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей под общим названием День молодого избирателя.

В этом году в районах Карелии и г. Петрозаводске в рамках праздника проведено более 200 мероприятий, в которых приняли участие почти 5,5 тысяч молодых людей.

Мероприятия проведены совместно с 132 организациями, среди них: образовательные организации, органы местного самоуправления, библиотеки, учреждения культуры, общественные организации, социальные учреждения и предприятия.

В программу мероприятий вошли: дни открытых дверей, экскурсии, торжественное вручение паспортов, тематические классные часы, лекции, выставки, конкурсы рисунков, «ИзберКвест», квизы, деловые игры, викторины и другие активности.

В рамках Дней молодого избирателя сформированы молодежные избирательные комиссии в Беломорском, Калевальском, Кемском, Кондопожском, Муезерском, Олонецком, Сегежском, Лахденпохском районах в г. Костомукша и г. Сортавала. Объявлен сбор предложений для формирования МИК Лоухского района.

На днях подведены итоги V Республиканской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «#ВЫБОРЫМОЯТЕМА». В ней приняли участие 128 учеников 10-х и 11-х классов из 15 муниципальных образований в Карелии. С итогами олимпиады можно ознакомиться на сайте Избиркома Карелии.

Участие в республиканской олимпиаде по избирательному праву открывает возможность ребятам стать участником регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» и заработать дополнительные баллы для поступления в высшие учебные заведения.

ЦИК Карелии благодарит всех участников за активность, проявленный интерес к изучению вопросов избирательного права и избирательного процесса.

Особые слова признательности организаторам мероприятий за профессионализм, вовлеченность, понимание важности проведения подобных проектов.

Популяризация Дней молодого избирателя способствует развитию демократии, повышению электоральной культуры молодежи, повышению уровню информированности молодых избирателей о выборах, созданию условий для осознанного участия в голосовании, формированию у молодых людей гражданской ответственности, увеличения интереса молодых и будущих избирателей к вопросам государственного и местного управления посредством выборов.

ФОТО: ЦИК РК