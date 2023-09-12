12 сентября 2023, 21:36
Диетолог предупредила о вредных для школьников завтраках
Врач рассказала, что из-за сладкого на завтрак ребенок будет быстро терять энергию
Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, чем не стоит кормить школьников с утра. Слова специалиста приводит издание News.ru.
Как отметила врач, не следует давать школьникам на завтрак растворимые каши, бутерброды, сладкий чай или какао. Из-за большого количества сахара ребенок быстро просыпается, но уже к концу первого урока он будет терять энергию и засыпать, предупредила эксперт.
Медик объяснила это тем, что от сладкого подскакивает уровень глюкозы в крови, а затем происходит обратная реакция. Поэтому дети, съевшие на завтрак сладкую еду, быстро утомляются. // Фото: unsplash.com / Rachel Park