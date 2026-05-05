Дети заболели туберкулезом в российском городе

В Ростове-на-Дону у двух учеников одной из местных школ был выявлен туберкулез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Ростовской области.

По данным источника, в феврале-марте проводилось плановое обследование учеников учебного заведения. Были выявлены двое детей, у которых нашли туберкулез легких без бактериовыделения, что исключает риск заражения окружающих. Оба школьника были госпитализированы для лечения. В школе были проведены несколько дезинфекций.

Отмечается, что все контактные лица прошли обследование, других случаев заболевания выявлено не было. Школа работает в обычном режиме, риска заражения других учеников нет.