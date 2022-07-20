Десятки детей отправились в опасный поход по Ладоге в Карелии

Прокуратура Карелии организовала проверку после шлюпочного похода по Ладоге с участием детей, представлявшего опасность для их жизни и здоровья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что общественная организация из Ханты-Мансийского автономного округа организовала поход по Ладожскому озеру, в котором участвовали 20 детей и четверо сопровождающих.

19 июля, проигнорировав предостережение прокуратуры Лахденпохского района о недопустимости нарушения правил пользования маломерными судами, руководитель группы вывел детей в озеро по направлению к острову Валаам. Этим он подверг жизни несовершеннолетних опасности.

Материалы переданы в СК для возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уточняется, что сейчас дети остаются на Валааме. Их эвакуируют на большую землю сразу после того, как на Ладоге закончится шторм.

Напомним, в июне 2016 года группа из нескольких десятков детей попала в шторм во время похода на озере Сямозеро в Карелии. Поход закончился гибелью 14 несовершеннолетних. Фото «Петрозаводск говорит»