Дефицит электроэнергии является самой острой проблемой Прионежья

В Прионежском районе самая острая проблема - это дефицит электроэнергии. Об этом 11 февраля сказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов на совещании в правительстве.

Особенно остро ситуация с электроснабжением сложилась в районе Бесовца, Шуи и Новой Вилги, где в последнее десятилетие появились больше десяти коттеджных поселков.

Проблема в том, что земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выделяются без учета возможностей электросетей. Когда наступают холода, потребление электроэнергии возрастает, так как большинство современных коттеджей отапливаются с помощью электричества.

Вызванное этим падение напряжения в сети приводит к катастрофической ситуации: семьи мерзнут в домах, из строя выходят котлы, замерзают трубы водоснабжения, ломается бытовая техника. К тому же участились аварийные ситуации на подстанциях. Жители коттеджных поселков даже обращались к президенту страны с просьбой помочь в решении проблемы, но пока все остается по-прежнему.

Острота ситуация спала до следующих морозов,

- сказал Россыпнов.

Он отметил, что из-за низких ночных тарифов, особенно сильно возрастает нагрузка на сети после 23 часов.

По словам Виктора Россыпнова, в Новой Вилге заменили трансформаторную подстанцию на более мощную. В феврале должны провести ремонтные работы, которые улучшат электроснабжение поселка Шуя. Россыпнов отметил, что предпринимаемые меры по перераспределению имеющихся мощностей принципиально не решат проблему с электроснабжением Прионежского района. Трансформаторные подстанции и в Шуе, и в Новой Вилге работают на пределе мощности.

Министр строительства считает, что необходимо соотносить количество выделяемых участков с существующими возможностями электрически сетей. В противном случае, сказал он, "дома строиться будут, а перебои с электроэнергией будут постоянно увеличиваться".

В программе МРСК Северо-Запад есть план по строительству новой подстанции "Прионежская", но срок ее возведения постоянно переносился. В настоящее время планируется, что ее построят только в 2025 году.

Единственный выход Россыпнов видит в том, чтобы максимально в сжатые сроки провести все ремонтные работы. Частично проблему можно снять с помощью газификации. Но дальнейшая газификация района также потребует времени.

В этом году, по словам Россыпнова, необходимо составить конкретный план газификации района с понятными перспективами. В любом случае в Бесовец газ дойдет не раньше 2025 года.

Глава РК Артур Парфенчиков считает, что нельзя останавливать жилищное строительство, а перспективы возведения новой подстанции и подведения природного газа в течении ближайших 4-5 лет - не такой уж большой срок.

Что ж мы эти земли заморозим что ли? Пускай люди там строятся. А четыре года не такой уж большой срок,

- сказал Парфенчиков.

Он не исключает и возможность пересмотра тарифов на электроэнергию. Судя по реакции Россыпнова, он не вполне согласен с этой позицией. Министр еще раз подчеркнул, что как только вернутся морозы, ситуация с электроснабжением опять приобретет острый характер.

Судя по диалогу, пока в правительстве не видят быстрого решения проблемы.

Ранее, «Петрозаводск говорит» писал о проблемах энергетики в Прионежском районе.



Фото с сайта esr-energy.ru