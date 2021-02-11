Бизнесмен из Ленобласти заинтересовался загнувшимся совхозом «Маяк»

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов рассказал о том, что ждет совхоз «Маяк», который в прошлом году прекратил свою деятельность.

По словам министра, предприятие находится в состоянии наблюдения. В конце февраля должно состояться судебное решение относительно включения Россельхозбанка в реестр кредиторов. В настоящее время проходит оценка имущества.

Лабинов сообщил, что есть бизнесмен из Ленинградской области, который имеет профильное производство и который заинтересовался перспективой приобретения совхоза «Маяк». Правда, результат переговоров, по его словам, зависит от того, в какую сумму будет оценено имущество предприятия. Пока речь идет только о намерении приобрести совхоз, оказавшийся в финансовой яме.

Напомним, что директор совхоза «Маяк» в финансовых проблемах сельхозпредприятия обвинял Лабинова, при котором государственная поддержка стала перераспределяться в пользу государственных совхозов. (фото ptzgovorit.ru)