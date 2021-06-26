CNN: Мэрилин Мэнсон сдастся полиции после обвинений в нападении

О намерении американского музыканта Мэрилина Мэнсона добровольно явиться в полицию из-за обвинений в нападении сообщил телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Случай, о котором идет речь, случился на концерте музыканта в Гилфорде в 2019 году, пишет «Лента.ру». Предположительно, певец напал на видеооператора. Полиция Нью-Гэмпшира ранее выдала ордер на арест Мэнсона.

Мэнсон должен будет явиться в полицию Лос-Анджелеса в рамках соглашения между должностными лицами Нью-Гэмпшира и адвокатом Мэнсона. Однако пока не ясно, когда именно это произойдет,

По словам начальника полиции Гилфорда Энтони Бина Берпи, исполнителю предъявят обвинения, которые предполагают возможное тюремное заключение до года и штраф до двух тысяч долларов. (фото rbc.ru, Danny Moloshok)