Центр культурного развития построят в Лахденпохье

Подрядчик готовит площадку под строительство Центра культурного развития в Лахденпохье. Работы начнутся ближайшее время. Завершить объект планируют в 2026 году. На месте строительства побывал глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе поездки в Лахденпохский район. Руководитель региона пообщался с представителями подрядчика, изучил проектные решения и проверил готовность к началу основных работ.

Согласно проектной документации Центр культурного развития будет включать в себя помещения зрительного зала на 260 человек, музыкальную и хореографическую студии, библиотечно-информационный центр, помещения для организации кружковой и культурно-досуговой деятельности.

«Объект представляет собой каркасно-монолитное здание общей площадью 3600 квадратных метров. На сегодняшний день уже выполнили планировку территории, выставляем заборы и защитные галереи. Готовимся к устройству котлована – эти работы стартуют уже в середине августа, – поделился руководитель проекта строительства, представитель компании «Аврора СК» Александр Макаров. – Завершить строительство планируем в 4-м квартале 2026 года».

Единовременно центр сможет вместить до 440 посетителей, максимальная посещаемость в день рассчитана на 600 человек. Предусмотрена безбарьерная среда для маломобильных граждан, в том числе установка лифта для перемещения на 2 этаж инвалидов-колясочников.

«В городе работают Центр детского творчества и Школа искусств для подрастающего поколения. Строительство же Центра культурного развития даст большой толчок для возможностей реализации и взрослого населения, – сказала директор Межпоселенческой библиотеки Лахденпохского района Оксана Савицкая. – В городе уже выросло не одно поколение детей, которые не знают, что такое дискотека. Не нужно будет ехать в кинотеатр в Санкт-Петербург или Сортавалу. В городе появится своя заметная точка притяжения для жителей разных возрастов, где можно заняться творческой деятельностью, проводить время всей семьей».

Возле здания спроектирована площадка для проведения открытых уличных мероприятий, автомобильная стоянка на 47 парковочных мест.

«Место для строительства объекта выбрали удачное – в центре города с прекрасным видом на озеро, в шаговой доступности для жителей»,

– отметил Артур Парфенчиков.

Центр строят к большому событию в истории республики – 800-летию крещения карелов. Его отметят в 2027 году. Работы организованы в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года».