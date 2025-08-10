Бульдога без шерсти назвали самой уродливой собакой в мире

Молодой пес по кличке Петуния потеснил Дикую Штучку на пьедестале конкурса самых уродливых собак в мире.

В этом году в США на конкурсе победила двухлетняя бесшерстная помесь английского и французского бульдога из Орегона, пишет «Лента.ру». Собаку спасли от заводчика, который создал бульдогу не самые хорошие условия жизни. Зоозащитники забрали бедолагу, оказали медицинскую помощь. А в этом году отправились на конкурс в Калифорнию и победили. В прошлом году звание самой уродливой собаки в мире завоевал лохматый пекинес по кличке Дикая Штучка.

Конкурс проводят с 1971 года. Его организаторы хотят показать всему миру, что красота вовсе не в породе, а в любви и радости, которые собаки приносят хозяевам. © «Петрозаводск говорит»