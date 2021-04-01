Более девяти тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России за сутки

За последние сутки в России выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на тысячу больше, чем днем ранее. Умерли 383 человека. Выздоровели 10 247 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2151 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 710, в Ленинградской области - 89, в Вологодской области - 89, в Архангельской области - 83, в Мурманской области - 71.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 554 264 раза. Скончались 99 233 человека.

Напомним, в Карелии 31 марта болезнь выявлена у 82 человек. Фото pulse19.ru