В России прошла презентация отечественной платформы для образования

В Москве прошла презентация отечественной платформы для образования «Сферум», сообщает паблик «Минобразования и спорта Карелии».

Новый ресурс создан в рамках нацпроекта «Образование». Он должен помочь учителю:

проводить видеоуроки из дома

составлять расписание

делиться учебными материалами

общаться с учениками

собирать задания

проводить родительские собрания

Ученик сможет:

учиться прямо из дома

проверять расписание

смотреть материалы урока

общаться с преподавателями и одноклассниками

отправлять домашние задания

В рамках презентации потенциальных пользователей знакомят с основными возможностями нового ресурса, который позволит создать равные условия для того, чтобы качественное образование смогли получать все школьники страны.

Запись трансляции пресс-конференции с презентацией платформы, которая прошла в ТАСС с участием министра просвещения, смотрите ниже. Приложение соцсети уже доступно для установки.

Изображения из паблика Минобразования и спорта Карелии и с сайта cdn-st1.rtr-vesti.ru