01 апреля 2021, 10:34
В России прошла презентация отечественной платформы для образования
Новый интернет-ресурс должен создать равные условия для получения качественного образования всеми школьниками страны
В Москве прошла презентация отечественной платформы для образования «Сферум», сообщает паблик «Минобразования и спорта Карелии».
Новый ресурс создан в рамках нацпроекта «Образование». Он должен помочь учителю:
- проводить видеоуроки из дома
- составлять расписание
- делиться учебными материалами
- общаться с учениками
- собирать задания
- проводить родительские собрания
Ученик сможет:
- учиться прямо из дома
- проверять расписание
- смотреть материалы урока
- общаться с преподавателями и одноклассниками
- отправлять домашние задания
В рамках презентации потенциальных пользователей знакомят с основными возможностями нового ресурса, который позволит создать равные условия для того, чтобы качественное образование смогли получать все школьники страны.
Запись трансляции пресс-конференции с презентацией платформы, которая прошла в ТАСС с участием министра просвещения, смотрите ниже. Приложение соцсети уже доступно для установки.
Изображения из паблика Минобразования и спорта Карелии и с сайта cdn-st1.rtr-vesti.ru