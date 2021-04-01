01 апреля 2021, 10:34
Россия

В России прошла презентация отечественной платформы для образования

Новый интернет-ресурс должен создать равные условия для получения качественного образования всеми школьниками страны

В Москве прошла презентация  отечественной платформы для образования «Сферум», сообщает паблик «Минобразования и спорта Карелии».

Новый ресурс создан в рамках нацпроекта «Образование». Он должен помочь учителю:

  • проводить видеоуроки из дома
  • составлять расписание
  • делиться учебными материалами
  • общаться с учениками
  • собирать задания
  • проводить родительские собрания

Ученик сможет:

  • учиться прямо из дома
  • проверять расписание
  • смотреть материалы урока
  • общаться с преподавателями и одноклассниками
  • отправлять домашние задания

В рамках презентации  потенциальных пользователей знакомят с основными возможностями нового ресурса, который позволит создать равные условия для того, чтобы качественное образование смогли получать все школьники страны.

Запись трансляции пресс-конференции с презентацией платформы, которая прошла в ТАСС с участием министра просвещения, смотрите ниже. Приложение соцсети уже доступно для установки.

Изображения из паблика Минобразования и спорта Карелии и с сайта cdn-st1.rtr-vesti.ru

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Метки: 
Россия
Минпросвещения РФ
образование
Сферум
презентация
учитель
ученик
нацпроект