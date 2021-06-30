Блокировать иностранные соцсети в России не собираются

Власти России не планируют блокировать зарубежные социальные сети, медиахостинги и сайты, заявил в ходе прямой линии 30 июня президент Владимир Путин.

Поступило много вопросов по этой теме от молодежи, но президент развеял опасения. При этом он признал, что проблемы с международными платформами есть. Но выразил надежду, что достаточно будет обязать последние открывать свои представительства в нашей стране, передает «Россия 1».

Глава государства объяснил, что указанные ресурсы очень часто не выполняют требования российского законодательства. Например, не хотят блокировать запрещенный в России контент.

Путин сказал, что тем самым «они нас посылают подальше», это неприемлемо, так как унижает достоинство России. Он сообщил, что власти страны будут добиваться, чтобы иностранные IТ-платформы открыли в РФ свои представительства, с которыми можно будет взаимодействовать в рамках закона как с юридическими лицами. Президент надеется, что «все и ограничится этим первым этапом». (фото kremlin.ru)