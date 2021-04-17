Бизнесмен намерен запустить производство клееного бруса в Калевале

После длительного перерыва, вызванного пандемией. В Карелии возобновились Дни единого приема граждан, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Калевальском районе предприниматель Андрей Евдокимов попросил главу Карелии поддержать бизнес-идею о строительстве в поселке Калевала завода по производству клееного бруса. Перед бизнесменом стоит первоочередная задача получить участок лесного фонда для заготовки древесины. Глава региона назвал проект перспективным и поручил оказать содействие в его осуществлении.

«Мы поддерживаем малый и средний бизнес, поддерживаем любого предпринимателя, который готов работать на территории Арктики»,

- сказал Артур Парфенчиков.

На федеральный уровень республика вновь представит предложения по введению дополнительной преференции в Арктической зоне для малого и среднего бизнеса - получение земельных участков без торгов. (фото socratstroy.ru)