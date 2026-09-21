«Безлимит pro» от Билайна: интернет без ограничений даже при минусе

При нулевом или отрицательном балансе доступ к сети сохраняется еще на семь дней, скорость и трафик не ограничиваются

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Билайн расширил флагманскую линейку подписок bee (бии), запустив опцию «безлимит pro»*.

Даже когда средства на счете исчерпаны, клиент остается на связи еще семь дней и продолжает пользоваться привычными онлайн-сервисами.

Подключить опцию можно двумя способами. Первый - готовая подписка bee pro**, которая включает 700 минутам. Второй - самостоятельная настройка: к действующей подписке bee добавляется «безлимит pro», а пакет минут клиент подбирает под себя.

Мы продолжаем развивать bee как гибкую линейку, в которой клиент может выбрать готовое решение или самостоятельно настроить подписку под себя. Новая интернет-опция предоставляет безлимит без ограничений по гигабайтам и скорости и продолжает работать, даже если баланс стал отрицательным. Для нас это прежде всего забота о клиенте: он не останется без интернета в момент, когда доступ особенно нужен,

— отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

* Условия «безлимита pro» доступны клиентам актуальной подписки bee на номерах Билайна в России, кроме Чукотского АО, Таймырского Долгано-Ненецкого округа, ЕМО г. Норильска и г. Игарки. Подробнее — на beeline.ru.

** bee pro - бии про

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