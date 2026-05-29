Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,1 раза

Основной рост произошел за счет кредитования по госпрограммам

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам 8 месяцев 2023 года в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 26,2 млрд рублей. Ипотечный портфель банка на 1.09.2023 года вырос в 1,1 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 123 млрд рублей.

Основной рост в первом полугодии произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 года (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Сегодня минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 14,49% годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,89% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» – от 7,89% годовых.

