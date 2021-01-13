Автовокзал отменил часть рейсов из-за низкого пассажиропотока

Автовокзал Петрозаводска отменяет некоторые автобусные рейсы из-за низкого пассажиропотока. Информация появилась в официальном паблике автовокзала.

Так, с 13 января временно приостановлен рейс №118 «Петрозаводск – Падозеро, 33 км через Чалну», отправлением с автовокзала Петрозаводска в 06:30.

С 13 по 31 января рейс №520 «Петрозаводск – Суоярви», отправлением с автовокзала Петрозаводска в 10:45 будет выполняться только по будням.

С 13 января рейс маршрута №503 «Петрозаводск – Пяозерский», отправлением с автовокзала Петрозаводска в 09:30 будет выполняться по понедельникам, четвергам, субботам (обратно в 9:00 по вторникам, пятницам, воскресеньям). (фото altapress.ru)