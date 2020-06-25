Автор «Игры престолов» озвучил сроки выхода нового романа

Поклонники творчества американского фантаста Джорджа Мартина с нетерпением ждут появления продолжения фэнтези-эпопеи «Песнь льда и пламени», по которой снят полюбившийся многим серил «Игра престолов». Фанаты ожидали, что новый роман «Песни льда и пламени» появится в 2014-2015 годах, но писатель все время откладывал работу над книгой. И вот теперь писатель подарил надежду, когда мир все-таки сможет увидеть его новую книгу.

Писатель уверен, что шестая книга выйдет не раньше лета 2021 года, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на блог Мартина. По словам мастера слова, он находится в «хижине в горах», а принудительная изоляция способствует творчеству.

«Каждый день я провожу долгие часы над «Ветрами зимы» и наблюдаю в деле стабильный прогресс... Это будет огромная книга, и мне предстоит еще долгий путь»,

- сказал писатель.

По словам Мартина, он расстроился, когда съезд писателей-фантастов был перенесен в Сеть и он не смог присутствовать на нем. Писатель готов ехать на мероприятие в следующем году и надеется, что к тому времени пандемия COVID-2019 и «Ветра зимы» будут закончены.