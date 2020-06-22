Умер легендарный режиссер «Бэтмена»

Скончался легендарный американский режиссер Джоэл Шумахер. Ему было 80 лет. О смерти режиссера сообщает издание Variety.

Кинематографист ушел из жизни в Нью-Йорке сегодня утром. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Среди известных работ Шумахера - «Телефонная будка», «Роковое число 23», «Призрак оперы», «Бэтмен и Робин», «Время убивать», «Бэтмен навсегда», «С меня хватит!», «Плохая компания», «Страна тигров», «Умереть молодым». Кроме того, Шумахер выступал в качестве режиссера популярного сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли.