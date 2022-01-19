Автомобиль наехал на женщину на парковке магазина на Ключевой

Женщину сбили на парковке магазина в Петрозаводске. Инцидент произошел вечером 19 января в районе улицы Ключевая, 14. Момент наезда на пешехода запечатлела камера уличного наблюдения «Сампо.ру», передает dtpptz.ru.

В кадре видно, что женщина стоит на парковке вблизи серебристого автомобиля. Водитель включил зажигание и спустя какое-то время начал сдавать задом прямо на стоявшую женщину. Пешеход упала под машину, которая продолжала маневрировать. Женщина схватилась руками за бампер. Происходящее увидел мужчина, который быстро побежал в сторону двигавшейся машины, размахивая руками.