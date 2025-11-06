Автобус с пассажирами попал под поезд в российском городе

В Хабаровске днем 6 ноября на железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил автобус с пассажирами. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, водитель автобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал. В это время мимо шел поезд. Избежать столкновения не удалось.

В транспортном средстве ехали трое пассажиров и водитель. Все они госпитализированы с различными травмами.

