06 ноября 2025, 08:30
Автобус с пассажирами попал под поезд в российском городе
Четыре человека пострадали в происшествии на железной дороге в Хабаровске
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровске днем 6 ноября на железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил автобус с пассажирами. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, водитель автобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал. В это время мимо шел поезд. Избежать столкновения не удалось.
В транспортном средстве ехали трое пассажиров и водитель. Все они госпитализированы с различными травмами.
Ранее сообщалось о том, что жилой дом горел 5 ноября в поселке Пиндуши.