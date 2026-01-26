Ампутированными конечностями закончились гулянки по морозу в Карелии

Как Петрозаводск пережил первую волну холодов ровно 20 лет назад, обсуждали городские чиновники на планерке. Выяснилось, что коммунальные сети с трудом, но выстояли. А вот врачам пришлось бороться за жизнь некоторых петрозаводчан.

В БСМП тогда попал Михаил Маловский. На следующий день он уже был полон оптимизма: «Врачи говорят – жить буду!», но накануне его в палату доставили со сломанной ногой и обмороженными ладонями: «Я метров двести не дошел до дома, поскользнулся и упал. Чувствую, что у меня что-то с ногой, встать не могу. Пришлось ползти на руках. Чувствовал, что руки замерзают, стоял на коленях, отогревал и снова полз».

Обморожение у Михаила Михайловича, по словам врачей, было обратимое – его руки не потеряли чувствительности. Из семи обмороженных, которые поступили в БСМП за выходные, только Маловский был трезвым. Остальные были найдены спящими на морозе под градусом. Поэтому и травмы у них были более сложные. Пациентам грозила ампутация конечностей. Врачам приходилось бороться не только за здоровье пациентов, но и за их жизнь.

«Один человек погиб от переохлаждения. Его не удалось спасти. Он провел у нас полтора часа в больнице, - рассказал врач-травматолог Антон Серов. – В настоящий момент женщина находится в палате реанимации по поводу переохлаждения. Ее удалось спасти. По всей вероятности, она будет жить».

Человеческая беспечность стала причиной большинства аварий в период холодов, пожаловались коммунальщики. Петрозаводчане несмотря на морозы тепло не берегли. Даже окна в квартирах не потрудились заклеить. И Управляющие компании не успевали выполнять заявки жильцов. «Мы столкнулись с таким фактом – бабушка открывает продух в подвал, чтобы кошка могла беспрепятственно ходить. И ухватила стояк холодной и горячей воды, потому что он рядом с этим продухом находится», - сообщил директор УК «Этрон» Игорь Артебякин.

Бытовая нагрузка на электрические сети Петрозаводска выросла на треть, линии не выдерживали. За выходные аварийным бригадам приходилось устранять отключения более 70 раз. «Большая просьба к нашим жителям – в период максимальной нагрузки, это вечер с 18 до 21 часа примерно, бережно и рационально использовать электроприборы», - попросил Александр Лысанов, директор филиала ПКС «Электрические сети». Потепление должно было решить большинство проблем коммунальных служб. Но спустя неделю ожидалась новая волна холодов.

За время сильных морозов в январе 2006 года от водоснабжения на разные сроки было отключено более 150 жилых домов. Возле нескольких домов на улице Мичуринской по-прежнему шел ремонт водопроводных сетей.

Из-за прорыва трубы возле соседнего дома воды в квартире Антонины Александровны Исаковой не было целую неделю. Каждое утро ей приходилось приносить по несколько канистр воды: «Для слива туалета. Для готовки».

Авария на Мичуринской произошла сразу после Нового года. В экстренном порядке ее ликвидировали. Но позднее решили полностью заменить старые трубы. Начальник аварийно-ремонтного участка Олег Смирнов пояснил: «Наша задача сейчас – улучшить водоснабжение в доме, раньше были построены сети без учета сегодняшних требований. Мы должны каждый дом отключать от водоснабжения. Для этого сейчас мы будем ставить колодец и вешать запорную арматуру».

За те недели, когда стояли суровые морозы, рабочие уже привыкли устранять аварии в экстремальных условиях. Случай на улице Мичуринской не стал исключением. «Сложно работать, потому что мороз свое дает – и грунт промерз, нужно затратить больше времени и энергии, чтобы пробить, раскопать, не сломать, заменить, поставить новое», - признал Вадим Ильин, мастер аварийной службы ПКС «Водоканал».

По словам сотрудников ПКС, работы по подведению воды к жилым домам на улице Мичуринской они завершили. А вот появится ли в сетях вода – об этом должны были беспокоиться Управляющие компании – отогревать замерзшие трубы на чердаках было их обязанностью.

