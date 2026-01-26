В Беломорске простятся с погибшим участником СВО

В понедельник, 26 января, в Карелии в последний путь проводят участника специальной военной операции.

Прощание с Константином Анфаловым пройдет в Беломорске, сообщает газета «Беломорская трибуна» со ссылкой на близких погибшего бойца.

«Родные с глубоким прискорбием сообщают, что 26 января 2026 года состоится прощание с Анфаловым Константином Николаевичем. Прощание пройдет с 11:00 до 12:00 часов в траурном зале морга г. Беломорск», - говорится в сообщении газеты.