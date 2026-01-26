Скелет обнаружили в подвале дома в Карелии, останки пытаются опознать

Скелет женщины нашли в подвале дома во время ремонта теплотрассы в Беломорске. Личность погибшей пытается установить полиция.

По сообщению газеты «Беломорская трибуна», останки были найдены 17 июня 2025 года в подвале дома № 1-Б по улице Порт-Шоссе. Рост погибшей примерно 150-165 см, возраст 40-50 лет.

Сохранилась одежда - вязаная шапка темного цвета, рубашка бело-зеленого цвета в клетку, кофта розового цвета на пуговицах, колготки и рейтузы черного цвета с узорами в виде розовых и зеленых листьев.

Правоохранители обратились с просьбой к жителям Карелии помочь установить личность погибшей.