Карельский марафонец в мороз пробежал более 40 километров

В Петербурге прошел зимний марафон «Дорога жизни». Спортивное мероприятие состоялось в 57-й раз и собрало более семи тысяч участников, в числе которых был и петрозаводчанин Дмитрий Попов.

Забег проходит от Ладожского озера к Санкт-Петербургу, пролегает от мемориала «Разорванное кольцо» и финиширует у монумента «Цветок жизни».

Петрозаводчанин преодолел 42,2 км за 2:35:54 при 17-градусном морозе и сильном ветре. Участник из Карелии стал третьим в абсолютном зачете, сообщила на своей странице в соцсети глава Петрозаводска.

Марафон посвящен памяти защитников и жителей блокадного Ленинграда.