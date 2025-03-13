Альбом с уникальными историческими изображениями издали в Карелии

Ровно 20 лет назад в Петрозаводске состоялась презентация нового фотоальбома, выпущенного Издательским домом «Петропресс». Его автор Николай Егоров был известен своей страстью к коллекционированию старинных фотографий и открыток. Благодаря его хобби свет увидело уже третье издание, посвященное истории Петрозаводска.

На Круглой площади (ныне пл.Ленина) когда-то возвышалась скульптура Петра Первого. После Октябрьского переворота его место занял Владимир Ильич. Спор о том, поменять ли изваяния местами, не утихали в 90-е и в нулевые годы. Надо отдать должное основателю города Петру – такого мнения был автор фотоальбома Николай Егоров, известный лингвист, заведующий кафедрой французского языка КГПУ, профессор, ставший еще и фото-летописцем Петрозаводска.

«Его убрали и три раза по городу мотали с глаз подальше. Царь потому что. Хорошо, что еще не переплавили на Онежском заводе, как, по-моему, сделали с Александром Вторым», - рассказывал Николай Сергеевич.

Все эти значимые изменения городского облика нашли свое отражение в новом издании «Петрозаводск на открытке. Прошлое и настоящее». Автор готовил книгу к изданию целый год, а до этого 15 лет собирал материал. Первый фотоальбом этой серии Николай Егоров выпустил в 2001 году. Там были лишь дореволюционные виды города. А в новом альбоме он сопоставил открытки вековой давности и свои современные фотографии тех же самых мест с того же ракурса.

Многие старые открытки требовали ретуши. И это добавило хлопот авторскому коллективу. «Основные дефекты мы устранили, - рассказывала о работе руководитель проекта Ольга Ромашкина. – Но некоторые небольшие царапины специально мы оставили. Или загнутые краешки фотографий. Это сделано для того, чтобы добавить колорита, аромат того времени прошлого века». ИД «Петропресс» пригласил всех желающих на презентацию в мэрию. В альбом вошло 60 старых открыток и чуть меньше современных кадров. Тираж книги был 2 тысячи экземпляров. Кстати, читать альбом могли и те, кто владеет финским и английскими языками. Но лучшее его просто рассматривать.

...

А те, для кого систематизация и хранение старинных открыток и фотографий не хобби, а профессия, отметили свой профессиональный праздник – День архивов.

Кстати, своим профессиональным праздником архивисты были обязаны Петру Первому. Реформа системы государственного управления потребовала упорядочить работу с документами. Таким образом, именно Петр Первый узаконил российскую бюрократию, поставив документ выше человека. Архивы переживали разные времена, но отношения к документу оставалось всегда неизменным – это источник ценной информации, истории.

В Карелии в 2005 году было два государственных архива. В Национальном содержалось около миллиона единиц хранения. Это исторический архив. Например, в нем хранились уникальные документы, подписанные еще Державиным. А в госархиве новейшей истории хранилось все, что связано с нашими временами. В этот архив обращались, когда нужны были какие-то справки, чтобы подтвердить свою информацию, получить пенсию, льготу. Главная задача архивиста – бережно хранить историю, считала Наталья Власова, заведующая отделом использования документов:

«Для меня профессия архивиста – это жизнь. Я работаю уже больше 10 лет в архиве. Работа интересная и сложная». Раньше архивистов готовили только за пределами республики. Но в начале нулевых на историческом факультете ПетрГУ открылась кафедра по подготовке архивистов. Первый выпуск состоялся в 2004 году.

В городе не широко, но довольно весело праздновали Масленицу. Например, в социальном центре «Истоки», который заботился о пожилых людях и инвалидах, про этот праздник всегда помнили и любили отмечать на улице, как и в старые времена, хотя он приходится на довольно холодные дни. Сотрудники центра целую неделю готовились к празднику.

Масленица удалась на славу. Веселые скоморохи, дружные хороводы, традиционные забавы. Чучело Масленицы получилось таким красивым, что его жалко было сжигать. Но традиции требуют жертв! После сожжения хором спели «Гори-гори ясно». А потом отведали блинов с вареньем, отогреваясь горячим чаем. Судя по тому, как на кадрах валит пар изо рта, на улице стоял морозец, что праздник не испортило.

Таким было 13 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.