6 марта в Петрозаводске: разговор о женском здоровье без шаблонов

В преддверии весеннего праздника клиника «Первая линия» приглашает прекрасных дам на камерную встречу, где врачи и психолог в формате живого диалога обсудят взаимосвязь физического состояния, внешнего вида и внутренней гармонии — без рекламы, с уважением к каждому вопросу.
Эксперты поделятся проверенной информацией по ключевым темам:
- Эстетическая и интимная пластика: когда коррекция уместна, а когда — нет
- Забота о здоровье молочных желёз на разных этапах жизни
- Усталость и дефицит железа: как распознать и восстановить баланс
- Как самочувствие влияет на уверенность и качество жизни
Спикеры:
— пластический хирург (блефаропластика, лабиопластика, отопластика, метод булхорн),
— врач-маммолог,
— терапевт,
— психолог.
Все выступления — в доступной форме, с возможностью задать личные вопросы. Гостей ждёт тёплая атмосфера, чай с лёгким фуршетом и розыгрыш полезных призов:
- Сертификат 20 000 ₽ на блефаропластику
- Сертификат 5 000 ₽ на услуги клиники
- Комплексы «УЗИ + консультация» (флеболог, маммолог, гинеколог)
Для участия напишите «Хочу на встречу 6 марта» в сообщения группы или позвоните: 8 (8142) 44-55-88. Администратор расскажет всю необходимую информацию и зарегистрирует вас.
Стоимость билета — 500 ₽. По талончикам от билетов будет проведен розыгрыш. Первые 10 участниц — бесплатно. Количество мест ограничено - всего 40 человек.
Встреча пройдет в конференц-зале отеля "Прионежский" по адресу: г Петрозаводск, ул. Федосовой, 46.
На правах рекламы. ООО «Медгрупп», ИНН 1000005882. ERID