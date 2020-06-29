29 июня 1969 года в Петрозаводске зажжен Вечный огонь Славы

Вечный огонь привезли в Петрозаводск из Ленинграда — с Марсова поля. Кстати, во время торжественной церемонии произошел казус — республика имела все шансы "прославиться" на весь Советский Союз. Дело в том, что 29 июня была очень ветреная погода — факел, от которого должны были зажечь огонь на мемориале, едва не потух.

Ситуацию спас глава Петрозаводского горсовета Павел Сепсяков — он быстро сориентировался, сорвал с головы какого-то военного фуражку и прикрыл пламя от ветра

В кинохронику этот курьезный эпизод решили не включать — была задача показать торжественность события. Однако если приглядеться — видно, как Павел Васильевич прикрывает факел, а затем отходит в сторонку с фуражкой в руке.

Подробности о мемориале "Вечный огонь Славы на Могиле неизвестного солдата" смотрите в нашей видеорубрике "Старый город".