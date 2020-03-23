23 марта: главные видео, фото и новости дня

– Водитель устроил аварию с пострадавшей и сбежал с места ДТП. Женщину, пострадавшую в аварии на кольце в Петрозаводске, госпитализировали в Республиканскую больницу.

– Мертвая женщина обнаружена в квартире в Петрозаводске. Полиция устанавливает подробности смерти.

– В Карелии растет число отправленных на самокарантин по коронавирусу. По последним данным на 23 марта, в республике нет инфицированных COVID-19.

– Скорый поезд насмерть сбил мужчину сегодня ночью в Карелии. Трагедия произошла на 368 км перегона станций Пяжиева Сельга – Деревянка.

– Синоптики рассказали, какими будут весна и лето в Карелии в 2020 году. Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз температурного режима в России на апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

– Арест Юрия Дмитриева продлен до 25 июня. Знаменитый исследователь сталинских репрессий пробудет под стражей еще три месяца.

– Национальная библиотека Карелии закрывается с 24 марта. Учреждение не может обеспечить необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности и приостанавливает свою работу.

– Провалившихся под лед рыбаков спасли в Карелии. Инспекторы ГИМС достали мужчин из реки Сегежа и оказали им первую медицинскую помощь.

– Житель Карелии слепил коронавирус из снега. Работа Федора Кочкина представлена на конкурс снежных скульптур, проходящий в Пряжинском районе.