Провалившихся под лед рыбаков спасли в Карелии

22 марта в Сегежском районе на реке Сегежа двое мужчин возвращались с рыбалки и провалились под лед на снегоходе. Это случилось примерно в 15:20, сообщает пресс-служба МЧС.

Очевидцы происшествия позвонили спасателям. Сигнал принял инспектор ГИМС Дмитрий Колляков.

Дмитрий со своим коллегой инспектором Дмитрием Прохоровым выдвинулись на место происшествия и были там в 15:42. К этому моменту один из пострадавших смог самостоятельно выбраться, второго вытащили из воды инспекторы.

Пострадавших отвезли на ближайший остров, где их разогрели с помощью растирания и физических упражнений и переодели в сухую одежду. После этого рыбаки были доставлены до кареты скорой помощи, которая отвезла их в Сегежскую ЦРБ.