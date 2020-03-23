Молодая женщина стала жертвой мошенников, покупая торт через интернет

Очередное заявление о мошенничестве поступило в полицию Петрозаводска. Жервой стала 33-летняя жительница микрорайона Древлянка, сообщает пресс-центр МВД по РК.

В одной из групп социальной сети она заинтересовалась покупкой торта. В диалог с горожанкой вступила неизвестная. Обсудив выбранный торт и его доставку, заявительница предложила оплатить покупку наличными. Но собеседница пояснила, что это неудобно и выслала ссылку на оплату товара онлайн.

Пройдя по ней, петрозаводчанка ввела данные карты. Однако вместо 1 800 рублей с ее карты была списана сумма в размере 7 200 рублей. Покупательница обратилась к продавцу, и та пояснила, что произошедшее – случайность и она вернет деньги.

Тогда женщина предложила подъехать по любому адресу, чтобы забрать сумму наличными, но собеседница сказала, что это невозможно и она переведет деньги обратно. Однако, так петрозаводчанка и не получила средства обратно и обратилась в полицию.

Полиция Карелии предупреждает: не переходите по ссылкам, присланным незнакомцами. Не пользуйтесь незнакомыми платежными сервисами. Не передавайте дынные банковской карты, если вы не уверены в защищенности данных.