23 марта 2020, 17:25
Магазинные воры задержаны на Октябрьском проспекте в Петрозаводске
Мужчины пытались пронести мимо кассы продуктов на сумму 7500 рублей
Сотрудниками вневедомственной охраны задержаны подозреваемые в краже, сообщает Управление Росгвардии по Республике Карелия.
В Петрозаводске 21 марта сработала кнопка тревожной сигнализации торгового заведения в районе Октябрьского проспекта. На месте сотрудниками Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержаны граждане 37-ми и 23-х лет, которые пытались пронести мимо кассового узла товар на сумму без малого 7500 рублей.
Правонарушители переданы сотрудникам органов внутренних дел для принятия решения по существу.