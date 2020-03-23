Магазинные воры задержаны на Октябрьском проспекте в Петрозаводске

Сотрудниками вневедомственной охраны задержаны подозреваемые в краже, сообщает Управление Росгвардии по Республике Карелия.

В Петрозаводске 21 марта сработала кнопка тревожной сигнализации торгового заведения в районе Октябрьского проспекта. На месте сотрудниками Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержаны граждане 37-ми и 23-х лет, которые пытались пронести мимо кассового узла товар на сумму без малого 7500 рублей.

Правонарушители переданы сотрудникам органов внутренних дел для принятия решения по существу.