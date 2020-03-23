Официальный курс доллара перевалил за 80 рублей

Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком на 24 марта, заметно выросли. Так, доллар подорожал на 2,84 рубля и достиг отметки 80,88 рубля. Официальный курс евро повышен до 86,71 рубля. Европейская валюта прибавила в цене 2,55 рубля, следует из данных ЦБ.

Торги в первый рабочий день недели на Московской бирже начались с ослабления российской валюты. На это влияет, в том числе, дешевеющая нефть, упавшая сегодня в цене до 26 долларов за баррель.

По состоянию на 15:20, на бирже за доллар дают 80,48 рубля, за евро - 86,09 рубля.