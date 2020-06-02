02 июня 2020, 21:55
Общество

2 июня: главные видео, фото и новости дня

События мира, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Приют для бездомных животных загорелся в Петрозаводске. Из-за быстро распространившегося огня организация лишилась хозпостройки.

Еще у 43 человек выявили коронавирус в Карелии. Тридцать семь заболевших COVID-19 трудились на стройке Белопорожской ГЭС.

У девяти человек диагностировали пневмонию на территории республики. Всего 516 пациентов были госпитализированы с внебольничной формой заболевания с 1 апреля в Карелии.

Десятки зараженных Covid-19 в Карелии вахтовиков обследовали всю ночь. Михаил Охлопков рассказал о лечении строителей, массово подхвативших коронавирус в Кемском районе.

Количество умерших от коронавируса в России превысило 5 тысяч человек. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране.

Кемский район выбился в лидеры по числу зараженных Covid-19. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

Названы адреса пятерых новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. В помещениях вокзала карельской столицы нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

Прохожие спасли семейство уток в Петрозаводске. Горожане перенесли маму-утку с выводком птенцов с дороги к воде.

- Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить.

- В ПФР объяснили сбой в процессе выплаты денег на детей от 3 до 16 лет.

- 19 учителей в Карелии получат по миллиону рублей.

Vogue опубликовал снимки карельского фотографа.

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