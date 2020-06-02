2 июня: главные видео, фото и новости дня

– Приют для бездомных животных загорелся в Петрозаводске. Из-за быстро распространившегося огня организация лишилась хозпостройки.

– Еще у 43 человек выявили коронавирус в Карелии. Тридцать семь заболевших COVID-19 трудились на стройке Белопорожской ГЭС.

– У девяти человек диагностировали пневмонию на территории республики. Всего 516 пациентов были госпитализированы с внебольничной формой заболевания с 1 апреля в Карелии.

– Десятки зараженных Covid-19 в Карелии вахтовиков обследовали всю ночь. Михаил Охлопков рассказал о лечении строителей, массово подхвативших коронавирус в Кемском районе.

– Количество умерших от коронавируса в России превысило 5 тысяч человек. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране.

– Кемский район выбился в лидеры по числу зараженных Covid-19. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

– Названы адреса пятерых новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. В помещениях вокзала карельской столицы нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

– Прохожие спасли семейство уток в Петрозаводске. Горожане перенесли маму-утку с выводком птенцов с дороги к воде.

- Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить.

- В ПФР объяснили сбой в процессе выплаты денег на детей от 3 до 16 лет.

- 19 учителей в Карелии получат по миллиону рублей.

- Vogue опубликовал снимки карельского фотографа.