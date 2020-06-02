Еще у 43 человек выявили коронавирус в Карелии

Еще 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией было выявлено на территории Карелии, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

«43 случая коронавируса за сутки подтверждено в Карелии. Из них 37 положительных результатов на COVID-19 – у вахтовиков, работавших на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе, как сообщалось накануне. Также 1 случай коронавируса подтвержден в Питкярантском районе (деревня Мансила) и 5 в Петрозаводске», - пишет источник.

Кроме того, сообщается и о новых выздоровевших от COVID-19. Их десять: шесть в столице Карелии и по одному - в Кондопоге, Олонце, Прионежье, Питкярантском районе.

Напомним, очаг коронавируса был выявлен на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе. По сообщению оперативного штаба Карелии, «37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено у вахтовиков, работающих на строительной площадке». Там работают медики и эпидемиологи.