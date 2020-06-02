В ПФР объяснили сбой в процессе выплаты денег на детей от 3 до 16 лет

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии прокомментировало ситуацию с выплатами денег на детей от 3 до 16 лет. В ведомство поступило множество вопросов от людей, подавших заявление 12 мая и не получивших свои деньги.

В ПФР объяснили, что произошел технический сбой, связанный с поступлением заявлений в информационную систему Фонда с федерального портала госуслуг. К настоящему времени технические проблемы, однако, уже решены.

Заявления, поданные 12 мая, поступили в Пенсионный фонд. В случае положительного решения по ним выплаты будут произведены до конца этой недели, пообещали в ведомстве.

Напомним, обещанные федеральными властями средства в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет начали выплачивать в Карелии с понедельника, 1 июня.